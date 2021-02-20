ADANA - Kış Engel Atlama Yarışları başladı

- Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri - Sporcuların hazırlıkları - İzleyiciler - Atların engel atlaması - Bir sporcunun huysuzlanan atını sakinleştirmeye çalışması Adana 'da Kış Engel Atlama Yarışları başladıADANA (AA) - Adana 'da, binicilikte Kış Engel Atlama Yarışları başladı. Adana Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde başlayan yarışlarda, Adana , Ankara, Mersin, Antalya, Samsun ve Gaziantep'ten 55 sporcu mücadele ediyor.Bugün ve yarınki mücadelenin ardından, organizasyon 27 - 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek yarışlarla tamamlanacak.Yarışlarda dereceye girenlere teşvik kupası verilecek.
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