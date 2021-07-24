Adana Demirspor, yeni sezon formalarını tanıttı



- Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 2021-2022 sezonunda giyeceği formalarını sosyal medyada tanıttı. Kulübün sosyal medya hesabından 19.40’da yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve adanademirspor.com.tr'de satışta. Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol.” Mavi-lacivertli ekip, yeni sezonda siyah, beyaz ve mavi-lacivert çubuklu formaları giyecek.

