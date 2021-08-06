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Adana Demirspor’un kupa töreni gerçekleştirdi
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Adana Demirspor’un kupa töreni gerçekleştirdi

Adana Demirspor’un kupa töreni gerçekleştirdi

Taraftarlardan görüntüler

Kupa Töreni İsaf Şampiyon Allah Hazırlık Maçı 

-Takımın gelişi
-Kupa töreni
-Yeni takımın tanıtımı
-Murat Sancak konuşması

- - TFF 1. Lig’in geçen sezon şampiyonu Adana Demirspor, kupasını kaldırdı- Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak:- “Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk” ADANA

- Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, TFF 1. Lig şampiyonluğunu Yeni Adana Stadyumu’nda taraftarlarıyla birlikte kutladı. 2020-2021 TFF 1. Lig şampiyonu Adana Demirspor, şampiyonluğunu bugün Beşiktaş ile karşılaşacağı hazırlık maçından önce Yeni Adana Stadyumu’nda kutladı. Stadyuma kurulan dev platformda önce Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak bir konuşma gerçekleştirdi. "Süper Lig bambaşka bir yer" Sancak, “Hatırlarsanız ilk kongre de ben buraya birinci lig başkanı değil Süper Lig başkanı olmaya geldim demiştim. Bu sene direk çıkma umuduyla lige başladık. Biran acaba yine Play-Off mu olacak diye düşündük. İnşallah Allah bir daha o günlere göstermez. Eğer Süper Lig'de ilk 4'ün Play-Off'u oynanırsa inşallah orada oynarız. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. 1. Lig kulüp başkanlarına ben şu mesajı verdim. Süper Lig göründüğü gibi değil arkadaşlar dedim. Süper Lig bambaşka bir yer. Umulmadık zorluklar çektik. Umulmadık görüşmeler yaptık ama iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimiz var, onları da bu hafta halledeceğiz. Bu takıma sahip çıkın, gelen misafirleri iyi ağırlayıp örnek olalım” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Adana Demirspor’un kupa töreni gerçekleştirildi.
Bu sırada taraftarlar da takımın mutluluğuna ortak oldu. Daha sonra kulübün yeni oyuncuları taraftarlara tanıtıldı. Törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban ve kent protokolü katıldı.

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