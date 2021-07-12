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Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor antrenmanından görüntüler

- BOLU

Rektör 


- Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bolu'da bir otelin sahasında Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana, Adana Demirspor'un yıldız transferi Mario Balotelli ile Jonas Svensson katılmadı. Hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek Adana temsilci, cuma günü sabah idmanın ardından ilk etap çalışmalarını tamamlayacak.
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