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Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor antrenmanından görüntüler

Rektör 

-Samet Aybaba detay
-Belhanda detay
-genel ve detay görüntüler

- BOLU

- Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adana Demirspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde çalışmalarını sürdüren mavi-lacivertli ekibin idmanının tamamı basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla koordinasyon, hücum dribling ve set çalışmaları ile sürerken, antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Adana Demirspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalar ile sürdürecek.
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