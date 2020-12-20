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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Adana Demirspor devre arasına lider girmek istiyor

Adana Demirspor devre arasına lider girmek istiyor

Antrenmandan detaylar

Televizyon Devre Arası Şampiyon Göreme 

-Semih Güler konuşması
-Antrenmandan genel görüntüler

- - Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler:- “4’te 4 yapmayı hedefliyoruz” ADANA

- TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler, “1 maç eksiğimiz var ve şampiyonluktan kopmuş değiliz. Önümüzde ki 4 maçı alıp devreye lider olarak girmeyi planlıyoruz” dedi.
Mavi-lacivertli ekip, ligin 15. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da evinde Tuzlaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi İHA’ya açıklamalarda bulunan Adana Demirspor’un defans oyuncularından Semih Güler, geçen gün Trabzonspor’a karşı kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili, “Kupa maçları bizim gibi oynamayan futbolcular için çok önemli. Trabzonspor maçı olması bizim için ayrı bir güzel oldu. Biraz daha enerjimizi yükseltti. İyi oynadığımızı, galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Bizim asıl hedefimiz bu sene Süper Lig’e çıkmak. 2 senedir Play-Off’tan kaybediyoruz” diye konuştu.
“4’te 4 yapmayı hedefliyoruz” Devre arasından önceki 4 maçı kazanmak için çalıştıklarını belirten Güler, “Tuzlaspor maçında da 3 puan alıp 4’te 4 yapmayı hedefliyoruz. 1 maç eksiğimiz var ve şampiyonluktan kopmuş değiliz. Önümüzde ki 4 maçı alıp devreye lider olarak girmeyi planlıyoruz. Bu arada unutmamak lazım neredeyse hiç izin yapamadık, dinlenemiyoruz. Araya kupa maçları giriyor, hafta içi lig maçları var. Birazda bizi anlamanız lazım. Yorgun oluyoruz. 5-6 gün Karadeniz’deydik. Ailemizi, çocuklarımızı göremedik. Yorum yaparken birazda bize saygı göstererek dikkat edilirse güzel olur” ifadelerini kullandı. “İstediğimizi alıp son 8’e kalacağız” Eşleştikleri Sivasspor maçıyla ilgili de konuşan Semih Güler, daha sonra şunları söyledi: “Onu da televizyondan takip ettik. Gönül isterdi ki Fenerbahçe’yi, Galatasaray’ı veya Beşiktaş’ı buraya getirelim. Burada oynayalım ama Sivasspor’da güzel bir rakip. Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil ettik. Eminim ki Sivasspor maçı zorlu geçecek ama biz istediğimizi alıp son 8’e kalacağız.”
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