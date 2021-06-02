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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruldu

Adana'da Fatih Terim adına hatıra ormanı kuruldu

Fidanlardan görüntüler

Ormana Efes Teknik Direktör Rektör 

-Genel görüntüler
-Dilek Kutlu konuşması
-Fidanların toprakla buluşturulması

- ADANA

- Galatasaray Spor Kulübü'nün başlattığı "Hatıra Ormanı" projesi kapsamında Adana'da, teknik direktör Fatih Terim adına bir orman kuruldu. Ormana dikilecek ağaçların ilk fidanları toprakla buluşturuldu. "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla başlatılan Galatasaray Hatıra Ormanı projesinin üçüncüsü Adana’da hayata geçirildi. Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi’nde Fatih Terim adına kurulan ormanda açılış ve fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nün de desteğiyle kurulan ormanın açılışında konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Fatih Terim’in kulüp ve ülke adına çok önemli bir kişi olduğunu belirtti.
Kutlu, “Sene başında alınan bir karar doğrultusunda 'Her nefeste Galatasaray' projesinin üçüncü adımı olan Adana Fatih Terim Ormanı’nı açıyor olmaktan ben gurur duyuyorum. Galatasaray’a hem emeğini hem de yüreğini koyup, imza attığı başarılarla Avrupa sınırlarını aşmış, ülkemizin marka değerine değer katmış, kendisini insanı olarak da örnek aldığım, asla vazgeçmemeyi öğrendiğimiz Fatih Terim, imparator, yaşayan efsanemize teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki Galatasaraylısın” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ormana dikilecek ağaçların ilk fidanları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Adana Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Ozan Burucu, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Selçuk Rıza İren katıldı.
Öte yandan açılışa katılamayan Fatih Terim'e telefonla bilgi verildi.

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