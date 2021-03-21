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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Adana’da açık havada derbi keyfi

Adana’da açık havada derbi keyfi

Maçı izlemeye gelen araçlardan genel ve detay görüntüler

Derbi Maçı 

-Yılmaz Oflaz ve Yusuf Oflaz ile röportaj
-Taraftarlardan görüntüler
-Araçlardan genel ve detay görüntüler

- ADANA

- Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını, Adanalı vatandaşlar millet bahçesi içerisine kurulan dev ekran ile araçlarında maçı izleme imkanı buldu. Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi’ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izleme imkanı sundu. Yüzlerce, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı araçları ile etkinlik alanına gelerek maçı izlemeye başladı.
Taraftarların bazıları araçlarının içinde kimi de aracının dışarına çıkarak maçın keyfini sürdü. Maçı izlemeye gelen bir taraftar, ”Güzel bir etkinlik, pandemi var. İnsanlar dışarı çıkamıyorlar. İnsanlar araçlarının içerisinden birbirlerine temas etmeden izliyor, güzel olmuş” dedi.

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