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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ADANA - Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

ADANA - Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladı

- Belgeselden görüntü Adana Demirspor, sosyal medyadan şampiyonluk belgeseli yayımladıADANA (AA) - TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor şampiyonluk belgeseli yayımladı.Mavi - lacivertlilerin sosyal medyadan yayınladığı "O Sene Bu Sene" isimli belgeselde, kulüp başkanı Murat Sancak, as başkan Metin Korkmaz, basın sözcüsü Savaş Çokduygulu, teknik direktör Samet Aybaba ve oyuncuların açıklamalarına yer verildi.
Başkan Sancak belgeselde yer alan konuşmasında taraftarın Süper Lig’de beklentisinin fazla olduğunu belirterek, “Süper Lig’e nasıl 26 yıl çıkamadıysak, bir 26 yıl da orada kalmayı hedeflememiz lazım.” ifadesini kullandı.Teknik direktör Aybaba da Süper Lig’de kalıcı olmak istediklerini anlattı.

Sosyal Medya Teknik Direktör Şampiyon Kulüp Başkanı Yükselen 

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