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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Aboubakar, İstanbul'a döndü

Aboubakar, İstanbul'a döndü

Aboubakar'ın İstanbul'a gelişi

- İSTANBUL

Cenaze Objektif 


- Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Beşiktaş'ın golcüsü Vincent . Annesi vefat eden ve 28 Aralık'ta cenaze için Kamerun'a giden Vincent . Pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde üzüntüsü objektiflere yansıyan golcü oyuncu, bugün İstanbul'a döndü. Öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen yıldız oyuncu, ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti.
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