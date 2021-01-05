Aboubakar, İstanbul'a döndü

- Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a giden Beşiktaş'ın golcüsü Vincent . Annesi vefat eden ve 28 Aralık'ta cenaze için Kamerun'a giden Vincent . Pazar günü gerçekleşen cenaze töreninde üzüntüsü objektiflere yansıyan golcü oyuncu, bugün İstanbul'a döndü. Öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na inen yıldız oyuncu, ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti.
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