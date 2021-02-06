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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftardan saldırı girişimi

Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli taraftardan saldırı girişimi

Abdurrahim Albayrak'a saldırı anından görüntüler

- Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçe taraftardan saldırı girişimi İSTANBUL

Yakın Koruma Saldırı Basın Mensupları 


- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a Fenerbahçeli bir taraftar saldırmaya çalıştı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapacak olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'a "Rambo lakaplı" Fenerbahçeli taraftar saldırma girişiminde bulundu. Albayrak'ın yakın korumasının ve Polis Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle saldırgan alandan uzaklaştırıldı.
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