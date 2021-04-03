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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık”

Abdullah Avcı: “Zor bir deplasmandan 1 puan aldık”

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklama

- - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:- “Rakipten biraz üstün oynadık”- “Oyuncularımı tebrik ediyorum” SİVAS

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- Süper Lig’in 32. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Rakipten biraz üstün oynadık ama çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Sonuçta zor bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu. Avcı, “Ligimizin en zor deplasmanlarından Sivasspor’a bugün misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, bu lige uygun oynayabilen bir takım. Kenar ortaları en fazla yapan takım ve geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken sıcak teması en fazla yapan bir takım. Buna karşı savunmada da çalıştık. Duran toplar Sivasspor için öncelik olan bir durumdu. Çok tehlikeli bir durum yaşamadık gibi düşünüyorum. Topun bizde olduğu bölümler de oldu. Rakipten biraz üstün oynadık ama çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Sonuçta zor bir deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. 2 değişiklik yapabildim, çok fazla seçeneğim yoktu. Tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için salı günü oynayacağımız müsabakaya dinlenerek ve çabuk toparlanacak hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sivasspor, ligin ve senelerin en renkli takımlarından bir tanesi. Sivasspor’a başarılar diliyorum. Oyuncularıma bu zorlu deplasmanda oyunu hep ellerinde tuttukları için tebrik ediyorum” diye konuştu.

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