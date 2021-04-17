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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Son saniyede gol yemek üzdü'

Abdullah Avcı: 'Son saniyede gol yemek üzdü'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Abdullah Avcı: "Son saniyede gol yemek üzdü" TRABZON

Sarı Kart Beraberlik Basın Toplantısı Düşünür Provokasyon 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmak istediklerini fakat berabere kaldıklarını belirterek, "Bugün kazanıp 3.'lük için yarışabilir miyiz? 2'yi atabilir miyiz? diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü" dedi.
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, karşılaşmanın bazı bölümlerinde kendilerinin bazı bölümlerinde ise Hatayspor'un devreye girdiğini belirterek, "Geçişten bir gol attık. İkinci yarı itibariyle rakip daha fazla topa sahip oldu. 1-2 tane girdiği pozisyon var. Bizimde 1-0’dan sonra koparacağımız pozisyonlar önümüze düştü. Uzatma son dakikalarda, taç atarken ayağımızın altından kaçırdığımız top ve sonra dönüşünde penaltı verilen pozisyonla berabere kaldık. Kazanmak istiyorduk. 3 haftadır özellikle oyunun biraz daha geliştiği, berabere bitten pozisyonlarda bugün kazanıp 3.'lük için yarışabilir miyiz? 2'yi atabilir miyiz? diye düşünürken son saniyede gol yemek üzdü" ifadelerini kullandı. "Sarı kart gördüğüm için üzgünüm" Hakemlerle hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemediğini dile getiren Avcı, "Sarı kart görmeye de alışık değilim. İkinci sarı kartı yine Zorbay hocadan gördük, bu beni üzüyor. Bu şekilde muhatap olmak istemiyorum. Takdir haklarına baksınlar, penaltı tartışılabilir, tekrar doğrudur olabilir. Ben hafta içinde teknik, taktik çalışıyorum. Oyunu soğutmak, hakeme bağırmak, hakemin üstüne gitmek gibi provokasyonlara çalışmıyorum. Bunu oyunun başından takip edeceksiniz ona göre kartları erken çıkaracaksınız. Bana çıkardığın gibi. Lütfen onlar da ben nasıl dersime çalışıyorsam onlar da hem oyuncular hem takımlarla ilgili çalışsınlar. Sarı kart gördüğüm için üzgünüm. Hakem camiası ile hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemiyorum. Bizim de canımız yanıyor. Bugün söylediklerim beraberlikle alakalı da değil. Bu oyunun hızını biz teknik adamlarla, hakemler hızlandıracak veya topun oyunda kalma süresini arttıracaklar. Oyunun başından sonuna kadar bu noktada eksiklikler gördüm. Bugün en büyük eksiklik yüksek enerji ile beraber daha coşkulu oynayabilirdik. Buna rağmen oyun ortada dengeliydi" şeklinde konuştu.

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