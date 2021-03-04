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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Kazanmayı hak ettik'

Abdullah Avcı: 'Kazanmayı hak ettik'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Abdullah Avcı: "Kazanmayı hak ettik" İSTANBUL

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- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa müsabakasını kazanmayı hak ettiklerini söyledi.

Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ve karşılaşmanın tamamında oyunun hakimi olduklarını vurgulayarak, “Geçen hafta içerde oynadığımız Fenerbahçe maçından 4 gün sonra ligde yukarıda mı kalacağız arada mı kalacağızı seyrettiğimiz bir müsabakaydı. Zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlandık. Oyun da bu anlamda bizim istediğimiz gibi başladı.
Oyuna hakimdik. Golü bulduk. Taçtan rakibi oyuna aldığımız penaltı ile rakibi devreye soktuk. Oyunun içinde olmaya çalıştık. Golü bulduk kazandık. Savunmadan hücuma geçişleri yaptığımız, rakip ceza sahasına en fazla girdimiz maçlardan birini oynadık. Kazanmayı hak ettik. Bütününde kazanmak önemliydi. Oyuncularımız tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
"Trabzonspor hep zirve için yarışır” Geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe müsabakasının kendilerini zirve yarışından koparmadığının altını çizen Avcı, “Zirve yolundaki planı hiçbir zaman açıklamadım. Bugün itibariyle oynamamız gereken 13 hafta var. Trabzonspor hep zirvede yarışır, zirvede olmak ister. Bundan sonraki maçlara da bunun için çıkacağız. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra şehrimize armağan olsun” açıklamasını yaptı.
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