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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Kazanmaya devam edeceğiz'

Abdullah Avcı: 'Kazanmaya devam edeceğiz'

Trabzonspor sosyal medya hesabından yayımladığı görüntüler

- Abdullah Avcı: "Kazanmaya devam edeceğiz" TRABZON

Sosyal Medya Ses Kaydı Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir karşısında kaybetmeyi hiç düşünmediklerini belirterek, kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da medya birimi tarafından hazırlanan maç önü ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Bu görüntüler üzerine ise Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, takıma yönelik maç önü ve sonrası yaptığı motivasyon konuşmalarının ses kaydı yayımlandı. Abdullah Avcı, oyuncularına yönelik soyunma odasında maç öncesi yaptığı konuşmada, "Onların kaygıları var. Biz kazanarak devam ediyoruz. Hiç önemli değil, sadece oyundan ve bir birinize yardım etmekten başka hiç bir şey düşünmeyin. Takım ruhunu ortaya koyduğunda asla asla pes etmeyen vazgeçmeyen bir takımsınız" ifadelerini kullanarak futbolcularını müsabakaya gönderirken, karşılaşmanın ardından ise, "Biz bugün kaybedeceğimizi hiç düşünmedik. Düşündürmediniz bize, her geçen gün oyununuz gelişiyor. Benim için değerli olan bu, kazanmaya devam edeceğiz. Harika bir ekipsiniz. Kaliteli insanlarsınız. Beraber hareket ettiğimiz sürece bunun karşılığını alırsınız. Ben sizlerle olmaktan ve ekip olarak son derece mutluyum" dedi.
Bordo-mavili takımın kalesini koruyan Kağan Moradaoğlu ve Faruk Can Genç ise taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti.
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