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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”

Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”

Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- MALATYA

Kutlay Rektör Basın Mensupları 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek “Onun için oyuncularımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Avcı, stat zeminin de kötü olduğunu söyleyerek, “Devlet stat yapıyor, yayıncı kuruluş parasını veriyor ama zeminlerimiz kötü” dedi.
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, mücadelelerinden dolayı Yeni Malatyaspor’u kutlayarak “Ligin değerli bir takımı ve değerli bir hocası, benim meslektaşım Hamza Hamzaoğlu iyi işler yapıyorlar. Onlara başarılar diliyorum. Ligin direk oyunu ve kenar ortasını en fazla yapan takımına karşı bir plan yaptık. Onun için bugün Hüseyin Türkmen oynadı. Maçtan önce; zeminle ilgili sadece burası için değil Türkiye’de yüzde 70-80 sahalarımız kötü. Devlet stat yapıyor, yayıncı kuruluş parasını veriyor ama zeminlerimiz kötü. Ligin marka değerini ve kalitesini artırabilmemiz, oyuncu sakatlıklarını aza indirebilmemiz için zeminlerin Türkiye genelinde daha iyi olması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Karşılaşmada oyunun istedikleri gibi geçtiğini ifade eden Avcı, “Attığımız golden sonra bir ara oyunu kaybettik. Sayısal olarak baskılı olarak göründüler ama bir tek Uğurcan’ın net kurtardığı bir pozisyon var. Onun dışında çok tehlike yaşamadık çünkü geldiğimiz günden itibaren bu kenar ortalara çalışıyoruz ve doğru karşılamalar yaptık. Sonrasında son dakikada oyunu bitirirken attığımız gol, maçı daha net kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme ve aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek, verdiğimizi karşılıklı uygulamaya çalışan bir oyuncu gurubu var. İyi bir ivme yakaladık, onun için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık. Bu haftayı da iyi değerlendirerek, Gaziantep ile içeride oynayacağımız maça hazırlanacağız” diye konuştu.

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