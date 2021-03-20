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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: “Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz”

Abdullah Avcı: “Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz”

- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- TRABZON

Kışla Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından, “Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik” dedi.
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün Trabzon'a geleli 130. gün, 4 ayı devirdik. Hep gelişimden bahsediyoruz; oyun ve oyuncu açısından, çok günlerden adım adım, mesafe kat ediyoruz. Bir kupa kazandık, 15. galibiyetimizi aldık. Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesiyiz. Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyuna, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibin yetenekli oyuncular var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geliyorlar. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip, kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık” şeklinde konuştu.
“Oyuncularımızı tebrik ediyorum” Eksiklikler üzerinde çalışarak, gelişmeye devam edeceklerini vurgulayan Avcı, “Bütününde bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafları da var. Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edeceğiz. Özellikle anları doğru oynamak; top sendeyken ne yapmak gerekir, top rakipteyken ne olması gerekiyor, süre ne top nerde taçta, havada dışarıda bunlarla ilgili zaman zaman inişler çıkışlar ama bütününde dün de Galatasaray'ın kaybetmesi, yarında Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olması, bizim bu fırsatı değerlendirip cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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