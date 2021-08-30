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Abdullah Avcı: 'Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız'
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız'

Abdullah Avcı: 'Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız'

Trabzonspor'un paylaştığı video

- Abdullah Avcı: "Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız" TRABZON

Sosyal Medya Zam Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım olarak çok güzel duygular yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımına önemli mesajlar verdi. 'Bir deplasman hikayesi' videosunu sosyal medya hesaplarından paylaşan bordo-mavili kulüp, Avcı'nın önemli mesajlarına yer verdi. Videoda Trabzonspor'un Giresunspor deplasmanına gidişi sırasında taraftarların coşkusunun yer aldığı görüntülerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, "İyi takımsınız, iyi oyunculardan kurulusunuz. Hiç bir zaman hiç bir şey fark etmiyor, Trabzonspor'un olduğu her yerde kazanmak vardır. Gittiğiniz yolun farkına varın, bunu değerlendirin önemli fırsatlar var. Aile olmak çok önemli herkes bu duyguyu yaşıyor. Çok güzel duygular yaşayacağız ve yaşatacağız. Burası Trabzonspor onun için hepiniz ayağına yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.
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