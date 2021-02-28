Abdullah Avcı: 'Basit bir hatayla kaybettik'



- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, rakibi tebrik ettiklerini belirterek, "Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz anda, basit bir hatayla kaybettik" dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dengeli bir oyunu, beraber bitebilecek bir oyunu kaybettiklerini vurgulayarak, "Maçın başında özellikle 30 dakikalık bölümde Fenerbahçe'ye baskı yapmayı planladık. Fenerbahçe bu baskıyı, teknik kapasiteleri yüksek oyuncularıyla çabuk kırdı. Toparlanmaları çabuk yaptık ama 30. dakikadan sonra oyunu adım adım özellikle 35-45 dakikaları arasına iyi girdik. İkinci yarı itibariyle de gole kadar olan bölümde de oyunda belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz andı basit bir top kaybı ile geçişten yediğimiz gol var. Oyunda aslında her şey dengeliydi, belki beraberlikti. Fenerbahçe 1-2 pozisyon bizden fazla oyuna girdi. Uğurcan onları kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde bir takım kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık, direkten dönen vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz anda, basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bu zamana kadar kazanarak geldik. Yine oyunu geliştirmeye, kazanma alışkanlığını tekrar kazanmaya çalışacağız. Kazanırsak nasıl dersler çıkarıyorsak kaybettiğimizde de dersler çıkararak daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli bir oyunu beraber bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var" şeklinde konuştu.

"Hakemler hakkında konuşmam; sadece bilgilendirirseler sevinirim" Abdullah Avcı, hakem kararlarına ilişkin ise, "Sezon başında yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam. Sadece bilgilendirirseler sevinirim. Bakasetas'ın pozisyonu ile örnek veriyorum aklımda olduğum, o ara yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum Fenerbahçe'nin Rize'de Samuel ile kazandığı penaltı arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Tekrar rakibi tebrik ediyorum. Biz yolumuza hemen hazırlanarak perşembe günü kazanma alışkanlığı yakalayarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



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