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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Abdülkadir Ömür tedavisi için İstanbul’a gitti

Abdülkadir Ömür tedavisi için İstanbul’a gitti

- Trabzonspor'un maç öncesi otobüs ile yolculuğu

Sosyal Medya Hastane Röntgen Ameliyat Rektör 

-- Abdülkadir Ömür'e yapılan ziyaretten görüntüler
-- Detaylar

- - Trabzonspor’dan Abdülkadir için mesaj: "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" TRABZON

- Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor karşılaşmasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluşan . Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor’da ilk yarıda sakatlanarak hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür’ün ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi. Hastanede röntgen çekilen ve daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne getirilen Abdülkadir Ömür’ü Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve bordo-mavili futbolcular ziyaret etti. Trabzonspor Kulübü, 3-1’ik skorun ardından yapılan ziyareti sosyal medya hesabından, “Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz. Çünkü biz, bir takımız” ifadeleriyle paylaştı. Öte yandan, Konyaspor karşılaşmasında ayağına aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür, İstanbul’a gitti. Burada geniş kapsamlı olarak kontrolleri yapılacak olan genç oyuncu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından menüsküs ameliyatı geçirmiş, 183 gün sahalardan uzak kalmıştı.
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