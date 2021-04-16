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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Abdülkadir Ömür: “İnşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma şansı bulabilirim”

Abdülkadir Ömür: “İnşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma şansı bulabilirim”

- Abdülkadir Ömür'ün sakatlık süreci

Sosyal Medya Tedavi Süreci Allah Forma Baş Dönmesi 

-- Antrenman görüntüleri
-- Açıklamaları
-- Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçında kadroda olmayı umduğunu belirterek, “Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım” dedi.
Trabzonspor’un, Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçı ile tekrar kadroda olmaya hazırlanıyor. Bordo-mavili takımla bir süre önce tekrar antrenmanlara çıkan 21 yaşındaki oyuncunu için Karadeniz ekibinden '10'un geri dönüş hikayesi' başlığıyla bir video hazırlandı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Abdülkadir Ömür’ün tedavi süreci ve sonrasındaki çalışmalarına yer verilirken, görüntüler kısa sürede yoğun ilgi gördü. “Çalışmanın karşılığını almak istiyorum” Sakatlığında sonra her gün 3-4 saatlik bir tedavi sürecinden geçtiğini belirten Abdülkadir, “Daha erken dönebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Futbolu ve takım arkadaşlarıyla oynamayı çok özledim. Avrupa Şampiyonası hayalim var. Tekrar güçlü bir şekilde geri dönüp Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Kendimi ve Trabzonspor'u orada temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Sakatlandığı anlarda kemik sesini duyduğunu dile getiren Ömür, “Ani bir baş dönmesi oldu. Kıvranarak ayağımı Ömer Ali'nin kalçasının altından çıkarmaya çalışmıştım. Hiç beklemiyordum açıkçası. Özellikle kontratağa, gol bulabiliriz diye gidiyorduk” şeklinde konuştu.
Hatayspor maçında kadroda olmayı umduğunu kaydeden yetenekli futbolcu, “Her şey çok güzel gitti, çok çalıştım. Şimdi çalışmanın karşılığını almak istiyorum. Daha erken dönmek için saatlerce çalıştık. Şimdi de takıma adaptasyon sürecim var. İnşallah en kısa zamanda adapte olur ve forma bulabilirim” cümlelerine yer verdi.
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