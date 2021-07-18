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ABD’de silahlı saldırı beyzbol maçını tatil ettirdi
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
ABD’de silahlı saldırı beyzbol maçını tatil ettirdi

ABD’de silahlı saldırı beyzbol maçını tatil ettirdi

Nationasl Park Stadı'nın dışından görüntüler

- WASHINGTON

Sosyal Medya Hastane Silahlı Saldırı İnter Saldırı 


- ABD’nin Washington DC kentinde Washington Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan beyzbol maçı en az 4 kişinin vurulduğu silahlı saldırı sonrasında tatil edildi. Washington Nationals ile San Diego Padres arasında Nationals Park’ta oynanan beyzbol maçı silahlı saldırı sebebiyle tatil edildi. Müsabaka anında yapılan anonsun ardından mücadele durduruldu ve seyircilerden maçın oynandığı Nationals Park stadını boşaltmaları istendi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Nationals Park stadının dışında 2 kişinin vurulduğunu duyururken, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Yerel polis sosyal medyadan yayımladığı mesajda, "Ateşli silahla yaralananlar tedavileri için bölgedeki hastanelere gönderildi" ifadelerini kullandı. Polis kaynakları tarafından doğrulanmamakla beraber yerel basın 2’si hasteneye kaldırılmış olan 4 kişinin ateşli silahla yaralandığı bilgisini paylaştı. Washington Nationals beyzbol takımının sosyal medya hesabı, San Diego Padres maçı sırasında Nationals Park’ta bulunan üçüncü üs kapısı dışında bir silahlı saldırının rapor edildiği aktarıldı. İnternette ortaya çıkan videolarda dışarıdan gelen yaklaşık 6 el silah sesinden sonra seyircilerin stadyumu boşalttığını görüldü.
Tatil edilen Washington Nationals - San Diego Padres müsabakası bugün oynanacak.
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