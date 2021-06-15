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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, Galler maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım antrenmanından detaylar

- BAKÜ

Toplantı Yıldızlı Rektör 


- EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile yarın karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Galler ile, yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı stadyumda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman yapan ay-yıldızlılarda eksik oyuncu yoktu. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmanın, basına kapalı bölümü ise taktik idmanla geçti.
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