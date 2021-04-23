A Milli Takım futbolcularının çocukluk halleri



- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda A Milli Takım'ın sosyal medya hesaplarından milli futbolcuların çocukluk halleri paylaşıldı. Paylaşımda, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan #BizimÇocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.





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