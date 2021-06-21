A Milli Takım, Bakü'den ayrıldı



- EURO 2020'ye puan alamadan veda eden A Milli Futbol Takımı, Bakü'den ayrıldı. EURO 2020'de A Grubu'nda oynadığı 3 maçı kaybeden, kalesinde 8 gol görüp 1 gol atan ve turnuvadaki en kötü performansı gösteren . Yerel saatle 13.00'te Haydar Aliyev Havalimanı'ndan özel uçakla hareket edecek olan millilerin, otelden çıkışı sırasında morallerinin bozuk olduğu dikkatlerden kaçmadı.

