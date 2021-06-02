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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
A Milli Takım, Almanya’ya ulaştı

A Milli Takım, Almanya’ya ulaştı

A Milli Takım'ın otele gelişi

- BIELEFED

Milli Takım Tezahür Yıldızlı Tezahürat Hazırlık Maçı 


- EURO 2020 hazırlıklarını Almanya’da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı. Ay-yıldızlıları, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla karşıladı. EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya’da gerçekleştiren A Milli Takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya Harsewinkel’e ulaştı. Kırmızı-beyazlıların kamp yapacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, açtıkları pankartlar ve Türk bayraklarıyla milli takım kafilesini karşıladı. A Milli Takım’ın yıldızları, tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı. Yarın hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek olan milliler, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Antalya kampını 30 futbolcuyla gerçekleştiren A Milli Takım’da, Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, kadrodan çıkarılan isimler oldu ve 26 kişilik liste UEFA’ya bildirildi.

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