A Milli Takım, Almanya’ya ulaştı



- EURO 2020 hazırlıklarını Almanya’da sürdürecek olan A Milli Futbol Takımı, kamp yapacağı otele ulaştı. Ay-yıldızlıları, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları tezahüratlarla karşıladı. EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya’da gerçekleştiren A Milli Takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya Harsewinkel’e ulaştı. Kırmızı-beyazlıların kamp yapacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, açtıkları pankartlar ve Türk bayraklarıyla milli takım kafilesini karşıladı. A Milli Takım’ın yıldızları, tezahüratlar eşliğinde otele giriş yaptı. Yarın hazırlık maçında Moldova ile karşı karşıya gelecek olan milliler, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Antalya kampını 30 futbolcuyla gerçekleştiren A Milli Takım’da, Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, kadrodan çıkarılan isimler oldu ve 26 kişilik liste UEFA’ya bildirildi.



