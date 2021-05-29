Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü

A Milli Futbol Takımı hazırlıkları sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Milli Futbolcu Toplantı Rektör Irak Hazırlık Maçı 

-Umut Meraş ve İrfan Can Kahveci detay
-Detaylar

- - İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş hafif şekilde sakatlandı ANTALYA

- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde 31 Mayıs'ta Gine ile Antalya'da hazırlık maçı oynayacak A Milli Futbol Takımı, bu maçın çalışmalarına devam etti. Antrenmanda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş kısa süreli sakatlık yaşadı. İki futbolcunun yapılan kontrollerde durumlarının iyi olduğu gözlendi. 2020 Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Antalya'da sürdüren A Milli Futbol Takımı, Gine ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman basına açık gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodaki 30 oyuncu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında futbolcuları ile kısa bir toplantı yaptı. Antrenman ısınma hareketleri başladı.
Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı görüldü.
İstasyon ve top kapma çalışması ile süren idmanda İrfan Can Kahveci ve Umut Meraş, hafif şekilde sakatlandı. İlk müdahalesi takıp doktoru tarafından yapılan milli futbolcular daha sonra antrenmana kaldığı yerden devam etti. Şenol Güneş, yaşanılan durum sonrası oyuncularını yalnız bırakmayarak yanına gelip durumları hakkında bilgi aldı. Millilerin antrenmanı yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement