A Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat elemelerine Larkin’siz gitti

-Oyuncuların açıklamaları

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- İSTANBUL



- FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'ya gitti. Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Kanada'ya gitti. Ay-yıldızlılarda Başantrenör Orhun Ene ve oyunculardan Alperen Şengül ile Şehmuz Hazer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kısa bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Orhun Ene, “Öncelikle bu takımı kısa bir sürede bir araya getirmek, en iyi kadro ile oraya gitmek önceliğimizdi. Furkan'ın ve Ersan'ın da katılımıyla tam kadro gidecektik. Son antrenmandan önce dün Larkin'in bir sakatlığı oldu. Yine de 12 kaliteli oyuncu ile oraya gidiyoruz. Takım olarak bu süreçte elimizden geldiğince iyi hazırlandık. İyi bir potansiyelimiz var. Sahada alacağımız sonuçlarla bu potansiyel güce dönüşecek. Zor bir turnuva ama biz de bizi başarıya götürecek hazırlığı yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

Shane Larkin’in sakatlığı üzerine alternatif isimlerle ilgili soru üzerine Ene, “Buğrahan zaten geçmiş dönemlerde de oyun kurucu pozisyonunda milli takıma katkı vermiş bir oyuncu, tabii ki kullanacağız. Burada önemli olan Buğrahan'ın hücumda oyun kurucu olarak performansı kadar, o baskıya karşı tempoda devamlılığı sağlaması, yukarı çekmesi lazım. Buğrahan iki pozisyonda oynayan değerli bir oyuncu. Onu da kullanmayı düşünüyoruz" cevabını verdi. “Larkin’in morali çok bozuktu” Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Shane Larkin ile ilgili de konuşan Ene, "Milli takımın bu tip sakatlıkları kendi içerisinde çözecebilecek bir derinliği var. Onun için üzülüyoruz, aramıza katılmayan arkadaşlar için ama diğerleri için fırsat oluyor. Biz Larkin'e üzülüyoruz. Katılma adına çok istekliydi. Kötü bir sakatlık başlangıcı olmasına rağmen sonuna kadar buraya yetişmek için elinden geleni yaptı. Dün telefonla konuştuğumuzda da morali çok bozuktu. Ama inşallah burada biz güzel bir sonuç alırız, olimpiyatlara bizle birlikte gelir” açıklamasını yaptı. “Olimpiyat vizesini almak istiyoruz” A Milli Takım oyuncularından Alperen Şengül ve Şehmuz Hazer ise iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirerek, takım olarak çok konsantre olduklarını ve olimpiyat vizesi almak istediklerini söyledi.





