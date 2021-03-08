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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gösteri maçı

Maçtan görüntüler

- İSTANBUL

Dera 


- A Milli Kadın Futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri maçı gerçekleştirdi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla A Milli Kadın Futbol Takımı ile Turkcell Kadın Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva merkezinde karşı karşıya geldi. Beşer dakikalık iki devre şeklinde oynanan mücadelede kadın gazeteciler de her iki takımda yer aldı. Maç renkli ve keyifli anlara sahne oldu. Müsabakayı Milli Takım, 4-1 kazandı.
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