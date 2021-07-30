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71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor

71 yıllık Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor

Atatürk Stadı tabela detay

Ihale Şili İha 

-Yıkılan tribün dışarıdan detay
-Kepçe dışarıda çalışma yaparken detay
-Stadın yıkımı yapılırken içeriden detay
-Yıkılan tribün detay
-Sökülen demirler detay
-Genel detaylar

- HATAY

- Hatay’da 71 yıl önce inşa edilen Antakya Atatürk Stadı yıkılıyor. Stadın yerine ise Millet Bahçesi yapılacak. Antakya Atatürk Stadı içerisinde kullanılabilecek malzemeler sökülürken, yaklaşık 2 hafta içerisinde ihaleye verilerek stadın yıkım işlemi hızlandırılacak. Stadın yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Millet Bahçesi yapılacak. 1950 yılında yapılan ve o günden bugüne kadar özellikle Hatayspor maçlarının oynandığı 71 yıllık Antakya Atatürk Stadı, yeni yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 25 bin kişilik Hatay Stadyumu’nun tamamlanması ile birlikte sökülmeye başlandı. Stadın demirleri ve koltukları sökülürken, protokol tribünün olduğu bölümde kepçelerle yıkılmaya başlandı. Hatayspor yeni sezonda maçlarını Hatay Stadyumu’nda oynayacak.
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