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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş’ın

59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş’ın

Kupa töreni slayt

- !- Finalde maçın adamı Josef de Souza oldu İZMİR

Dera Şampiyon Kışla 


- Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaştıkları 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalini 2-0 kazanan Beşiktaş, kupanın 10. kez sahibi oldu. İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan 59. Ziraat Türkiye Kupası Finalinde, Josef de Souza ve Rosier’in ilk yarıda attığı gollerle Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, kupanın 10. kez sahibi oldu. Siyah-beyazlılar, maçın ardından tribünde yer alan 250 taraftarıyla kupa zaferini doyasıya kutladı. Son düdüğün ardından üzerinde “İki kupa, tek şampiyon Beşiktaş” yazılı tişörtleri giyen Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekip sahada zafer turu attı. Maçın oyuncusu Josef De Souza Maçın ardından düzenlenen törende spor yazarlarının oylarıyla maçın oyuncusu seçilen Josef De Souza’ya ödülü takdim edildi. Covid-19 önlemleri kapsamında Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet, madalyalarını kürsüden kendileri aldı. Kupayı ise takım kaptanı Atiba Hutchinson kürsüden alarak takım arkadaşlarına götürdü. Yine pandemi nedeniyle 59. Ziraat Türkiye Kupasında 2. olan Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet madalyalarını kürsüden kendileri aldı. Kupa töreninde sahaya inen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir futbolcuları alkışladı. Törenin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de futbolcuların yanına giderek kupayla poz verdi.
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