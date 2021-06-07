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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip

44 yıl sonra gelen şampiyonluğa özel klip

-LİMAN SAHASI

Şampiyon Forma 1977 

--LİMAN ÇALIŞANLARININ GİRESUNSPOR FORMASIYLA TÜRK BAYRAĞI AÇMASI
--GİRESUN'UN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ
--GİRESUNSPOR MARŞI

( GİRESUN ) - GİRESUN

- Giresun Limanı, Giresunspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle ilgili özel bir video hazırladı. Giresunport Liman İşletmeciliği A.Ş., Giresunspor'un son olarak 1976-1977 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e, 44 yıl aradan sonra yeniden yükselmesiyle alakalı çalışanlarıyla beraber bir video yayınladı. Giresunspor’un şampiyonluk marşıyla paylaşılan videoda liman çalışanları, Giresunspor formasıyla Gümrük Müdürlüğü bahçesinde Türk Bayrağı açmasının aynı sıra Giresun Liman Sahası ve Giresun’un şehir görüntüsü yer alıyor.
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