3x3 basketbol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu

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-GÖRÜNTÜ- FATİH_3x3_BASKETBOL_TURNUVASI



- İSTANBUL



- Fatih’te 3x3 basketbol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllerini Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın elinden aldı. Turnuvaya 4 farklı kategoride 120 takım katıldı.

Fatih Belediyesi 24-25 Ekim tarihleri arasından Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi’nde 3x3 basketbol turnuvası düzenledi.

Bu yıl 7'incisi düzenlenen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 4 kategoride 120 takım katıldı.

Takımlar 3 oyuncu ve 1 yedek oyuncudan oluştu. Son derece heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın ödül töreni, dün final maçlarının tamamlanmasının ardından yapıldı. Turnuvada dereceye giren takımların ödülleri Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan tarafından takdim edildi. “Fatih, 5 yıl içinde amatör sporlarda ve sporcu yetiştirmede İstanbul’un en iyi ilçesi olacak” Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan final maçları öncesin yaptığı açıklamalarda, “3X3 sokak basketbol turnuvamızı geçen yıl da düzenlemiştik bu yıl da pandemi koşularında düzenliyoruz. Fakat sevindirici kısım şu 120 takım katıldı ve değişik kategorilerde yarıştılar. 2 günlük bir müsabakaydı. Bugün final maçları oynanacak ve turnuvayı kapatmış olacağız. Sevindirici şeyi şu gençlerimizin spora müthiş bir ilgisi var. Bu çok sevindirici. Ben şuna inanıyorum spor ve spor faaliyetleri ne kadar artarsa gençler zararlı alışkanlıklardan o kadar uzaklaşıyor. Bilimsel veriler de bunu öngörüyor. Fatih’te hızlı bir şekilde tesisleşme yapıyoruz. 4 ayrı kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Mevcut spor alanlarımızı da yeniledik. 5 yıl içerisinde Fatih amatör sporlarda ve sporcu yetiştirmede İstanbul’un en iyi ilçesi olacak” şeklinde konuştu.





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