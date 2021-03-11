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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
25 bin kişilik Hatay Stadı, Hatayspor’a kiralandı

25 bin kişilik Hatay Stadı, Hatayspor’a kiralandı

Vali Doğan ve Başkan Savaş’ın salona gelişi

İmza Töreni Hatıra Fotoğrafı Allah Şili 

-Vali Doğan açıklama
-Stat drone görüntüleri
-Başkan Savaş açıklama
-İmzalar atılırken
-Genel detaylar

- - Bordo-Beyazlılar, süresiz bir şekilde devraldığı yeni stadyumunda artık maçlarını oynayabilecek HATAY

- Yapımı tamamlanan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği tarafından, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor’a kiralandı. Bordo-beyazlı ekip, süresiz bir şekilde devraldığı yeni stadyumunda artık maçlarını oynayabilecek. Hatay Valisi Rahmi Doğan, protokol ile stadyumun artık Hatayspor’un yeni yuvası olacağını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ise bundan sonra ki amaçlarının Hatayspor’u Avrupa’da temsil eder duruma getirmek olduğunu belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016 yılında temelleri atılan Hatay Stadyumu, Hatay Valiliği’nde düzenlenen imza töreni ile resmen Hatayspor Kulübü’ne devredildi. Bordo-beyazlı ekip artık maçlarını yeni stadyumunda oynayabilecek. Gerçekleşen imza töreninde konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ve ödenekleri ile stadyumu hazır hale getirdiklerini belirterek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımıza Hatayspor’un kiralama talebini ilettik. Kiralama uygun görüldü ve stadımızı Hatayspor’a kiralıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, stadın tamamlanmasında Gençlik ve Spor Bakanımızın çok büyük destekleri oldu. Özellikle son merhale de bize göndermiş olduğu ödeneklerle çok ciddi bir çalışma yaptık ve bu çerçeve de stadyumu hazır hale getirdik. İmzalayacağımız protokol ile stadyum artık Hatayspor’un yeni yuvası olacak” dedi.
Vali Doğan, Milli Emlak Müdürlüğü’ne ait bir hazineyi Ankara’dan valiliğe tahsil ettirdiklerini belirterek bu araziyi Hatayspor’a alt yapı tesisleri kurması için devredeceklerini söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ise emeği geçen herkese teşekkür ederek Hatayspor’u Avrupa’da temsil eder duruma getirmek olduğunu belirterek, “Bu tür sportif faaliyetlerde siyasetin konuşulması en son ihtimal olduğunu düşünenlerdenim. Hatayspor olduğu zaman siyasete girdim gireli, siyaset yapmadım. İlk kazmanın vurulduğu andan itibaren emeği geçen herkese teşekkür ederim. Son zamanlarda Bakanımız, Valimiz ve Gençlik Spor İl müdürümüz çok emek sarf ettiler. Spor güzelleştirmeye ve insanlar arasında ki ilişkiyi pozitif anlamda arttıracak güzel hareketlere sebep olacak her oluşumun içinde olmaya devam edeceğiz. Hatayspor 3. Lig’den Süper Lig’e çıkıp nasıl mücadele ediyorsa bundan sonra ki amacımız da Hatayspor’u Avrupa’da temsil eder duruma getirmek. Bu statta heyecanımız, hevesimiz daha da netleşir. Tek eksiğimiz kaldı. Arazi kiralayacağız, 20 dönüm daha Orman Genel Müdürlüğü’nden arazi kiralarsak Hatayspor’a güzel bir tesis yapıp çalışmalarına devam edecek. Bugünkü imza töreni de tarihe atılan imzadır. 5 yıl önce üçüncü lige düşmekte olan bir takımın başarısı ve bu başarıyı taçlandıran 25 bin kişilik bir stat. Bir daha ki imza töreninde inşallah Hatayspor tesislerinin imzasını atarız” dedi.
Konuşmalarında ardından imzalarken atılırken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
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