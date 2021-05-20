2022 Ampute Futbol Dünya Kupası, Türkiye'de

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- - Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak:- “Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla 2022 Dünya Kupası, Türkiye’de oynanacak” GAZİANTEP



- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi için Gaziantep’te bulunan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'na, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını söyledi.



Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi için Gaziantep’e gelen Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, İhlas Haber Ajansı’na



açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin, 'Ampute Futbol'da zirve yaptığını belirten Çakmak, “Biz ampute futbolda zirve yaptık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle. Ampute futbolda Avrupa Şampiyonası olarak tarih yazdı Türkiye Cumhuriyeti. Bu alanda Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı ve coşkusuyla amputede çok büyük emekleri olan Mehmet Tahmazoğlu ve Cuma Başkanımla beraber bunun Türkiye’de yapılması oldukça önemli” dedi.

“2022 Dünya Kupası, Türkiye’de” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2022 Dünya Kupası'na Türkiye’nin ev sahipliğini yapacağını da aktaran Osman Çakmak, “Milli Takım açısından her maçın atmosferi, heyecanı başka olur. Benimde burada 4 tane milli takım aday sporcum var, onları izleyeceğim. 2017’de Ampute Futbol Milli Takımı'nın omurgasını Şahinbey Belediyesi oluşturuyordu, heyecan bu anlamda başkadır. Bir müjdeyi daha paylaşayım; Cumhurbaşkanımızın ve Spor Bakanımızın talimatlarıyla 2022 Dünya Kupası, Türkiye’de oynanacak. Biz buna ev sahipliği yapacağız. Bu Şampiyonlar Ligi de onun bir meyvesi olacak. Biliyorsunuz, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Öztürk oldu. Biz de bunu taçlandırıp dünyada bir numara olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

