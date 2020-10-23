2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası açılış seremonisi

-Açıl programı, gösteriler detaylar

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- - Gösteriler izleyicilerin büyük beğenisini kazandı- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “Bu şampiyona şehrimizin tanıtımında, markalaşmasında önemli bir rol üstlenecek” SAKARYA



- Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve 30 ülkeden 104 sporcunun katıldığı 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşti. Birbirinden renkli gösteriler, katılımcıların beğenisini kazandı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ve 30 ülkeden 104 sporcunun katıldığı 2020 Dünya Bisikleti Maraton Şampiyonası’nın açılış seremonisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde çeşitli gösteriler ile gerçekleşti. Seremoniye Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası sorumlusu Simon Burney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve As Başkanı Berat Alphan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gösteriler büyük beğeni topladı Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından geçilen seremonide dans gösterileri, BMX şov, ip cambazı ve video gösterileri izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Türkiye’de ilk kez Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek dev organizasyonun açılış seremonisinde söz alan Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası Sorumlusu Simon Burney, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne hayran kaldığını ve Pazar günü yarışacak olan tüm sporculara teşekkür ederek şans diledi. Küçükbakırcı: "Çok güzel hazırlanılmış bir organizasyon" 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nın açılış seremonisinde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, “Bugün artık hemen hemen hazırlıkların son bulduğu bir gündeyiz. İnşallah yarından sonra da Dünya Şampiyonası için koşacağız. Şimdiye kadar Türkiye’de böyle bir Dünya Şampiyonası organizasyonu yapılmadı. Bu hem bizim döneme denk geldi hem de Sakarya’ya nasip oldu. Yaklaşık 50 yıldır sporun içerisindeyim ben bu kadar güzel organizasyon görmedim. Çünkü çok güzel hazırlanılmış, güzel bir şekilde yapılmış bu organizasyonun inşallah bundan sonra da başarı ile taçlandırılacağını düşünüyorum. Bizde Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bu tür organizasyonlara her zaman destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz, bundan sonra da birlikte olacağız” dedi.

Vali Kaldırım: "Bütün renklerin sergilendiği muhteşem bir şehir" Sakarya’nın tanıtımı için şampiyonanın önemli olduğunu belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Burada en güzel sözü bu muhteşem şovu yapan, bize bir resital sunan ve geceye gerçekten açılışa çok iyi hazırlanan ekiplerimiz sundular, en güzel sözü onlar söylediler, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada diyoruz tabi 7 renk var ama emin olun Sakarya’da 72 renk var, bütün renklerin burada kristalize olduğu, sergilendiği muhteşem bir şehir. Burası bütün dünyayı ağırlayacak, misafirperverliğe, kalbe, hoşgörüye, gönle sahip bir şehir” diye konuştu.

"Dünyanın en güzel şampiyonasını yapmış olacağız" Sakarya’nın, dünyada 13’üncü bisiklet dostu şehir olmasının gurur verici olduğunu aktaran Vali Kaldırım, “Sakarya’mız bu güzel şampiyonaya, bu organizasyona ev sahipliği yapıyor. Burası bir spor şehri, sporun bütün dallarının burada çok iyi icra edildiği bir şehir. Ama dünyada 13’üncü bisiklet dostu şehir olması gerçekten gurur verici. Onun yanı sıra yine dünyada yeni bir şampiyonaya Mayıs ayında inşallah ev sahipliği yapacak olması da ayrıca gurur verici. Tabi bisiklet federasyonu başkanımız, Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisinin söylediği gibi dünyanın bisiklet alanında en yeni en modern alanlarına sahip bir şehir. İnşallah nice şampiyonalara nice etkinliklere, nice programlara ev sahipliği yapacaktır. İnşallah açılış muhteşem oldu. Çok güzel başladı, çok güzel oldu. Pazar günü son kupayı verene kadar da inşallah huzur içerisinde bu şampiyonayı bitireceğiz. Dünyanın en güzel şampiyonasını yapmış olacağız bundan da eminim. Pazar günü Spor Bakanımızda bizlerle beraber olacak değerli misafirlerimiz bizlerle beraber olacak ve şampiyonayı en güzel şekilde bitirmiş olacağız. Bu şampiyona şehrimizin tanıtımında, markalaşmasında önemli bir rol üstlenecek. Ve bu hafta bu kadar sorunla boğuşan bu dünya da sporun barış dili, hoşgörü dili, sevgi dili Sakarya’dan yükselecek ve bu şekilde de Sakarya’mız dünya gündemine gelmiş olacak. Çok önemli bir tanıtım olacak bu açıdan da şehrimiz açısından da mutluyuz gururluyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan son gösteri ile seremoni sona erdi.



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