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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi - SAKARYA

17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası sona erdi - SAKARYA

- Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada sporcuların mücadele vermesiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası tamamlandı. Sakarya Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonun ikinci gününde de federasyon görevlileri, hakem, sporcu ve antrenörler Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yaptı.Turnuvanın ikinci gününde erkekler kategorisindeki müsabakalarda İstanbul, Sakarya , Ankara, Kahramanmaraş ve İzmir'den 30 sporcu mücadele etti.Müsabakaların sona ermesinin ardından 17 yaş altı erkeklerde Yalgın Yeter birinci, Halis Efe Elibol ikinci, Çınar Öğüt ve Egemen Oktay üçüncü oldu.Turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

Dera Koronavirüs Karya Gori 

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