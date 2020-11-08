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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi - ADIYAMAN

14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası sona erdi - ADIYAMAN



- Sporcuların turnuvada mücadele vermesi - Flöre Açık Turnuvası madalya töreni ADIYAMAN (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 14 Yaş Altı Flöre Açık Turnuvası tamamlandı.Gölbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününde erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.Organizasyonda Adıyaman , Adana, İstanbul, Bursa, İzmir, Mersin ve Ankara'dan 18 sporcu mücadele etti.Çankaya Eskrim Spor Kulübünden Erin Yalçın altın, İzmir'den ferdi katılan Berke Akkın gümüş ve Mersin Eskrim Spor Kulübü sporcuları Engin Deniz Yılmaz ile Deniz Yılmaz da bronz madalyanın sahibi oldu.

Dera Dalyan Gori Bronz Madalya 

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