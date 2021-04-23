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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
13 yaşındaki Kerime teknik direktör oldu

13 yaşındaki Kerime teknik direktör oldu

Kerime'nin konuşması

Teknik Direktör Kışla Rektör 

-Kerime'nin antrenman görüntüsü

- - 13 yaşındaki Kerime Kaymaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı’nın başına geçti ADANA

- Adana’da haftada 3 gün antrenman için toplam 100 kilometre git-gel yapan 13 yaşındaki Kerime Kaymaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı’nın başına geçip ablalarına moral verdi. Adana İdman Yurdu Kadın Futbol Takımı, Antalya’da devam eden Turkcell Kadınlar Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nda mücadele veriyor. B grubunda lider olarak mücadele eden takım bugün 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ile karşılaşacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Teknik Direktör Meryem Özyumşak, takımı kendileriyle birlikte Antalya'ya giden 13 yaşındaki oyuncuları Kerime Kaymaz’a emanet etti. Haftada 3 gün antrenman için toplam 100 kilometre git-gel yapan Kaymaz, ligin en küçük oyuncusu olarak takıma moral ve motivasyon konuşması yaptı. Kaymaz, "Bu maçta defans ve orta saha birbirine yakın oynayacak. Sağ ve sol kanat biraz daha etkili oynayacak. Sizlere güveniyorum ve bugün çok güzel bir maç çıkartacağınıza inanıyorum. Bana söz verin" dedi.
Küçük kızın yaptığı konuşma ablaları tarafından alkışlandı.
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