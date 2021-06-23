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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
11 yıla 150 madalya sığdırdı!

11 yıla 150 madalya sığdırdı!

Genel ve detay görüntüler

Serüven Çocuk Oyunları Şampiyon Milli Sporcu Olimpiyat 

-İlayda Emen'in açıklamaları
-Antrenman görüntüleri

- (Özel haber) SİVAS

- 20 yaşındaki Sivaslı wushu sporcusu İlayda Emen, 11 yılda kazandığı 150 madalyayla rekora koşuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdüren 20 yaşındaki İlayda Emen, wushuya babasının isteği üzerine 9 yaşında başladı ve 11 yıl boyunca çeşitli şampiyonalara katılarak yaklaşık 150 madalya kazanma başarısı gösterdi. Dünya çocuk oyunları şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, Avrupa ve Akdeniz şampiyonluğu, Balkan şampiyonluğu ve sayısız Türkiye şampiyonluğu bulunan Emen, Sakarya’da gerçekleştirilecek wushu Türkiye Şampiyonası'na da yoğun tempoyla hazırlanıyor. “Çok çalışarak çok madalya kazandım” Madalyalarla süslediği wushu serüvenini İhlas Haber Ajansı’na anlatan milli sporcu İlayda Emen, ailesi ve antrenörünün desteğiyle yarışmalardan dereceler aldığını söyledi.

Emen, “Çok fazla madalyamın ve derecemin olmasının sebebi gerçekten çok çalışmaktan dolayı. Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. İkisi bir araya gelince zaten insan da isteyince başarabiliyorsun. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Çalışmalarımıza başladık. Yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Aynı zamanda bu Türkiye Şampiyonası'nda Milli Takım seçmeleri de yapılacak. İnşallah istediğimiz başarıları elde edeceğiz” dedi.
“Hedefim olimpiyat şampiyonluğu” Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten başarılı sporcu, “Wushuda daha çok ileriye gitmek istiyorum dünya şampiyonalarında. Olimpiyatlara girersek inşallah olimpiyat şampiyonluğuna kadar hedeflerim var ve hedefimi bu şekilde sürdürmeyi düşünüyorum. Bu kadar başarının birçoğu ailem sayesinde oldu. Ailem ve antrenörümün destekleriyle buralara kadar geldim. Ailem de bu başarılarımla çok gurur duyuyorlar ve her zaman destekçimler. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çevremdeki herkese kesinlikle bir spor dalıyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hem kültürel açıdan hem de bedensel, fiziksel açıdan spor yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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