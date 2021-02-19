1074 Çankırıspor'da görev değişikliği

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- - Çankırıspor Başkanı Arslan görevi bıraktı ÇANKIRI



- Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 1074 Çankırıspor Başkanı Alaattin Arslan görevi bıraktığını açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından yaşandı. Kulüp Başkanı Arslan düzenlediği basın toplantısında görevi bıraktığını ve yönetim kurulunda yer alacağını belirtti.

Kulüpte başkanlık görevine Barbaros Özdemir geldi. Arslan yaptığı açıklamada, "İşlerimizin yoğunluğunun artacağından dolayı ben 2 yıllık 1074 Çankırıspor’daki görevimden bugün itibari ile bırakıyorum. Ama tabii ki 1074 Çankırıspor’a olan sevdamız hiçbir zaman bitmeyecektir. Bizler destek olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman nefsi bir müdahale içerisinde bulunmamıştım bundan sonra da bulunmayacağımı beyan ederek kulüp başkanlığını bırakıyorum ama 1074 Çankırıspor’un yönetiminin içerisinde bulunmaya devam edeceğim. Buradan bizlere 2 sene içerisinde destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun. Bu bir sevda işidir, gönül işidir. Bizler aşırı derecede mücadele verdik bu anlamda. Gerçekten de tarih yazdık ama yeterli değil üzerine koymamız lazım" dedi.

Özdemir: "Bütün herkes el ele Çankırı’nın umudu olmaya çalışıyor" Kulübün yeni başkanı Barbaros Özdemir ise önceki yönetime teşekkür ederek, "Bundan önceki yönetime ve kuruluşundan beri birçok emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yakın zamanda şehitlerimiz oldu onlara Allah’tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Şimdi gerçekten bir şehrin umudu var diye yola çıkmışlar yıllar önce. Bir şehrin umudu futbol takımı. O şehrin umudu için gönül veren birlik olan her türlü fedakarlığı ailesinden, evinden uzak olup maddi gereken bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir yönetim oldu bugüne kadar. İnşallah o arkadaşlarla beraber yeni yönetimde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Gerçekten futbolu verdiği heyecan bir şehre çok farklı şeyler katabilir. Bu 2 senede bu heyecanı geçen sene çok ciddi yaşandı. İnşallah bundan sonra da benimsediğim nokta şu ki bütün herkes el ele Çankırı’nın umudu olmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Takımın gelecek vaat ettiğinden bahseden Teknik Direktör Harun Aydoslu da şunları dile getirdi: "Bir sene önce geldiğimde ne söylediysem hepsinin arkasındayım. O heyecanı şu anda da hissediyorum. Gerçekten Çankırı ili Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) olmayacak bir il takımı. İnşallah en kısa zamanda yeni yönetimle yeni başkanımızla hızlandırılmış bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Çankırı ilini layık olduğu futbol takımına ulaştıracağız. Ben burayı kendi evim gibi görüyorum. İnanın belki antrenör ötesi bir fedakarlık yapmak zorunda olduğumu da tekrar etmek istiyorum. Belki bir teknik direktör futbol takımını hazırlar ama ben bu ile neler katabilirim, bu takımının gençlerine neler verebilirim onun gayreti içerisinde olacağız."



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