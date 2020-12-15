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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (4)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (4)

- Ermenistan ordusuna ait mevzinin vurulma anı - Ermenistan işgalden kurtarılan Şuşa'dan görüntüler - Ermenistan işgalden kurtarılan Şuşa'da ezan okunması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa şehrinin kurtulduğunu açıklaması - Azerbaycanlı vatandaşların sevinç gösterileri - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Bayrak töreninden görüntüler - Terter'den ayrılan Azerbaycanlı vatandaşların evlerine dönmeleri - Azerbaycanlı vatandaşların sevinç gösterileri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması - Azerbaycan - Ermenistan arasından ateşkes imzalanması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları - Azerbaycanlı vatandaşların sokaklara dökülmesi ve sevinç gösterileri - Azerbaycanlı vatandaşlar ile röportaj - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yaralı askerleri ziyareti - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Azerbaycan ordusunun Ağdam'ı kurtarığını açıkladığı görüntü - Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ağdam'ın kurtarıldığına ilişkin açıklamaları - Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girmesi - Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e Azerbaycan Bayrağını dikmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kelbecer'in kurtarıldığına ilişkin açıklamaları - Azerbaycan ordusunun Laçın'a girmesi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları - Azerbaycanlı vatandaşların sokaklara dökülmesi ve sloganlar atması​​​​​​​ - Azerbaycanlıların şehitler için saygı duruşunda bulunmasıAzerbaycan Ordusu; Şuşa, Ağdam, Kelbecer ve Laçın'ı Ermenistan işgalden kurtardı (8 - 30 Kasım)Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını duyurdu. (8 Kasım)Azerbaycan ve Ermenistan Dağlık Karabağ'da anlaşmaya vardı (10 Kasım)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşma sağlandığını duyurdu.Ermenistan'ın "Hiroşima"ya çevirdiği Ağdam esaretten kurtuldu (20 Kasım)Ermenistan'ın 27 yıl işgal altında tuttuğu Kelbecer esaretten kurtuldu (25 Kasım)Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi (30 Kasım)

Şehit Saygı Duruşu Yaralı Askerler İlham Yaralı Asker 

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