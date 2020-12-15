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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (2)

YILIN OLAYLARI 2020 - KASIM (2)

ABD'NİN YENİ BAŞKANI JOE BİDEN - Joe Biden'ın İstanbul'a gelişi (Arşiv) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden ile bir araya gelmesi (Arşiv) - Joe Biden'ın Sultan Ahmet Camisini ziyaret etmesi (Arşiv) - Joe Biden'ın TBMM'ye gelişi (Arşiv) - Joe Biden'ın 15 Temmuz darbe girişiminde bomba atılan yerleri ziyaret etmesi (Arşiv) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden ile bir araya gelmesi (Arşiv) - Joe Biden'ın AB liderleriyle bir araya gelmesi (Arşiv) - Joe Biden'ın ABD Başkanlığı için adaylığını açıklaması - Joe Biden taraftarlarının sevinç gösterileri - ABD vatandaşlarının oy kullanması - Oyların sayılma işlemi - ABD Başkanı Donald Trump ile Joe Biden'ın televizyon programında bir araya gelmesi ve konuşmaları - ABD vatandaşlarının seçim sonuçlarını heyecanlı bir şekilde beklemesi - Joe Biden taraftarlarının yürüyüş yapması - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları - ABD Başkanı Donald Trump'ın gaziler günü kutlamasına katılması - ABD seçim sonra belirsizlikten dolayı olayların yaşması - Polislerin ABD vatandaşlarını gözaltına alması - ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları - Times Meydanı'ndan görüntüler - Seçim sonuçlarını takip eden ABD vatandaşlarının görüntüleri - Joe Biden taraftarlarının sevinç gösterileri - Joe Biden'ın seçim zaferi konuşması - Havai fişek gösterileri - ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden (3 Kasım)ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor.

Yarış Televizyon Televizyon Programı Darbe Girişimi Gaziler Günü 

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