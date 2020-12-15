YILIN OLAYLARI 2020 - EYLÜL (4)

İYİ PARTİ'NİN 2. KURULTAYI'NDA MERAL AKŞENER YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayın düzenlediği Altınpark'a aracıyla gelişinin drone kamera ile takip edilmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in araçtan inişi, kongre salonuna gelişi - Meral Akşener'in delegeleri selamlaması - Meral Akşener'in kongredeki açılış konuşması - İYİ Parti delegelerinin oy kullanması - Meral Akşener'in 1289 oyla yeniden genel başkan seçildiğinin açıklanması - Meral Akşener'in teşekkür konuşması - İYİ Parti delegelerinin genel başkan Meral Akşener'i alkışlamaları - Meral Akşener'in kongre salonundan ayrılmasıYÜZ YÜZE EĞİTİM, ANASINIFI VE İLKOKUL 1. SINIFLARDA BAŞLADI - Okullarda alınan Kovid - 19 tedbirleri - Sıraların ve masaların dezenfekte edilmesi - Koronavirüsten korunmak için alınacak tedbirleri anlatan uyarılar - Etimesgut'ta açılışa hazırlanan bir ilkokulun dış görüntüsü - Okulun bahçesinde belirlenen fiziki mesafe tedbirleri - Kolonya ve dezenfektan hazırlıkları - Öğretmen ve öğrencilerin aldıkları önlemler - Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in okulun açılış zilini çalması - Öğrencilerin okula alınmaları - Sınıfların içinden görüntüleri - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile röportaj - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir sınıfa gelerek öğrencileri selamlaması - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yüz yüze eğitimi değerlendirmesi - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un okul bahçesinde teneffüste çocukların yanına gitmesi (drone kamera ile takip) - İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi (20 Eylül)ANKARA - İYİ Parti'nin Ankara Altınpark'ta yapılan 2'nci Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultaya tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi. - Yüz Yüze Eğitim, Anasınıfı ve İlkokul 1'inci sınıflarda başladı (21 Eylül)Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.
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