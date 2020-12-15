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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (9)

YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (9)

TÜRK SİYASİ HAYATININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN MESUT YILMAZ, HAYATINI KAYBETTİ - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın arşiv görüntüleri - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın konuşması (Arşiv) - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın mısır yemesi (Arşiv) - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın parti çalışmalarına katılması (Arşiv) - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın ABD'de konuşması (Arşiv) - Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz kardeşi Turgut Yılmaz'ın basın mensuplarına açıklaması - Tansu Çiller'in açıklamaları - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda camiye getirilmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Helallik istenmesi - Cenaze namazının kılınması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı polislerin omzunda götürülmesi - Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Mesut Yılmaz, hayatını kaybetti (30 Ekim)İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Mesut Yılmaz, siyasete girdiği 1983'ten bu yana çeşitli bakanlıklar, başbakan yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevlerini üstlendi.

Başbakan Bakanlık Hükümet Basın Mensupları Başbakanlık 

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