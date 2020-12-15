YILIN OLAYLARI 2020 - EKİM (6)

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR OLDU - KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın kullanması - KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları - Oy verme işleminden görüntüler - Oyların sayılmasından görüntüler - KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kutlamada konuşması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı telefonda tebrik etmesi - KKTC'de vatandaşların kutlamasından görüntüler - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mazbatanın teslim edilmesi - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması - Mazbata töreninden görüntüler - Devir teslim töreninden görüntüler - KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılanması ve basın için poz verilmesi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tebrik mesajlarını iletmesi ve açıklamaları - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı taşıyan uçağın Ankara 'ya gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılaması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın heyeti selamlaması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Misak - ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Şeref Defterine yazdığı mesajı okuması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gelişi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesinden görüntüler - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın makam aracının süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru ilerlemesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması - İstiklal Marşı'nın okunması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören kıtasını selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın poz vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın salona girmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın poz vermesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın karşılıklı oturması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (18 Ekim)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.
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