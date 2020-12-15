YILIN OLAYLARI 2020 - ARALIK (3)

AZERBAYCAN'DA ZAFER GEÇİDİ TÖRENİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması - Selamlaşma görüntüleri - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haydar Aliyev'in kabrine gelişi - Dua edilmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki Türk Şehitliğini ziyaret etmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakü'deki Türk Şehitliğine gelişi - Çelenk bırakılması - Dua edilmesi - Anı defterine yazılması - Liderlerin anı defterine yazdıklarını okuması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alandan geçişi - Geçit töreni yapılan alandan drone görüntüleri - Askerlerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in askerleri selamlaması - İstiklal Marşının okunması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşması - Geçit töreninden detaylar - Askerlerin geçişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in töreni izlemesi - Türk askerlerinin geçişi - Askeri araçların geçişi - Zafer Geçidi Töreninde Bayraktar TB2 SİHA'lar sergilenmesi - Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterlerin geçişi - Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni (10 Aralık)BAKÜ - Dağlık Karabağ ve çevresindeki bölgelerin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması dolasıyla Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
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