Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yeniden Refah Partisi’nden İYİ Parti’ye ziyaret

Yeniden Refah Partisi’nden İYİ Parti’ye ziyaret

Fatih Erbakan'ın Meral Akşener'i ziyaret etmesi detay

İsaf Basın Açıklaması Allah 

-Fatih Erbakan açıklaması
-Fatih Erbakan gidiş detay

( ANKARA ) ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı makamında ağırladı. Akşener’e ziyareti ardından basın açıklaması yapan Erbakan şunları kaydetti: “Meral Hanım’a ve heyetine bu misafirperverliğinden dolayı teşekkürler ediyoruz. Kendisine bir niyaz, nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Kendisi 54. hükumet olan Refah Yolu Hükumetinde Bakanlık görevinde bulunan ve 54. Hükumetin milletimize ülkemize yaptığı efsane hizmetlerde payı bulunan kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir siyasetçi. Kendisine nezaket ziyaretinde bu durumu ifade ettik. Özel bir kıymet verdiğimizi ifade ettik. Türkiye’nin, milletimizin sorunlarıyla ilgili ve bu sorunlara nasıl çözüm bulunabileceği ile ilgili fikir terakkisinde bulunduk. Aynı zamanda Yeniden Refah Partimizin kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu çalışmalar; teşkilatlanma çalışması ve almış olduğu mesafe ile ilgili kendisine bilgi verdik. Bu kapsamda bir ziyaret oldu. İnşallah ülkemiz ve hükumetimiz için hayırlara vesile olur. “ Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan'a ziyaret esnasında Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, 54. Hükümeti Eski Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey ve Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naim Öztürk oluşan heyet eşlik etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement