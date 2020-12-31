Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ’e ziyaret

Yeniden Refah Partisi heyetinden HAK-İŞ’e ziyaret

- Dr. Mehmet Fatih Öztek konuşması

Dera Alışveriş Misyon Matem Asgari Ücret 

-- Dr. Osman Yıldız konuşması

( ANKARA ) ANKARA

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Öztek, MKYK üyesi Fatih Uğurlu, Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı Erol Likos ve Ekonomik İşler Komisyon Üyesi İstemihan Ak’tan oluşan heyet ile HAK-İş’i ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi heyeti, HAK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Asgari ücret tespiti ile ilgili gelişmeler ve işçinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Dr. Osman Yıldız heyeti ağırladı. "Asgari ücreti iktidar takdiri değil ülke ekonomisinin matematiği belirler" diye yapılan açıklamayı hatırlatan Dr. Öztek, “Çalışmaları da bu şekilde yaptığımızda ortaya çıkan rakam 3 bin 488 liraydı. Maalesef bu böyle olmadı. Fakat burada çalışanın hakkının verilmesi esas olmalıydı. 18 yılda 7 milyonu aşkın asgari ücretlinin Türkiye ekonomisinin büyümesindeki rolde hakkını alması olmasıydı” ifadelerini kullandı. Kanuni bir düzenlemeyle vergi oranlarında bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizen Öztek, “Korona virüs tedbirleriyle ekonominin yavaşladığı, talebin ciddi anlamda düştüğü bu dönemde tabandan canlandırmak için bir fırsat olabilirdi. Bu altından kalkılamaz bir yükte değil, 3 bin 488 lira dediğimiz bir rakam. Ama iş işten geçmiş değil. Asgari ücretlinin ücretinin Türkiye şartlarında bir aileyi idare edebilecek bir rakama çıkartılabilmesi hala mümkün” diye konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Dr. Yıldız, asgari ücretin Türkiye’deki durumunun diğer ülkelerden biraz farklılık arz ettiğini belirterek, “Bizim ülkemizde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 40 civarında. O yüzden asgari ücretin oranı ve rakamı çok büyük bir toplumsal mesele olarak ortaya çıkıyor” açıklamasında bulundu. Asgari ücretin bu yıl önemli oranda arttığını söyleyen Yıldız, “Enflasyonun üzerinde bir artış gerçekleştirmiştir. Ancak beklentimizin biraz gerisinde kalmıştır. Bu açıdan da önerilerimizi yaptık” dedi.
Damga vergisi, SGK işçi payı ve Gelir Vergisi kalemlerinde yapılacak değişikliklerle asgari ücretin artırılabileceğini bildiren Yıldız, ”Asgari ücretin üç tane kaleminde çok rahat oynama yapılabileceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
(Mİ-CC-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı