Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Sinop’un kalbimizde yeri farklıdır”

-Tezahuratlar eşliğinde salona girişi

-Mustafa Çınar'ın konuşması

-Fatih Erbakan konuşması

-Salondan detay



( SİNOP ) SİNOP



– Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Erbakan Hocamızın 40 sene ekmiş olduğu tohumların meyvesi inşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi olarak Sinop’ta da toplanacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sinop İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi’ne katıldı.

Sinop Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongre yoğun katılımla gerçekleşti. Erbakan salona girişinde tezahüratlarla karşılandı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından olağan kongre divanın oluşturulması ile başladı.

Ardından ilk konuşmayı yapan Sinop İl Başkanı Mustafa Çınar, “Toplum içine çıktığımız zaman alnımız açık başımız dik olsun. Partimizin geçmişte yüzümüzü kızartacak, ülkemizin hak ve menfaatlerini zora sokacak hiçbir dış ve iç politikası asla olmamıştır. Yeniden Refah Partimiz Milli Görüş’ten devraldığı ikinci bir 40 yıl dava mirasını daha güçlendirerek ileriye taşımaya adaydır ve tek iradedir” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise “Sinop’un kalbimizde yeri farklıdır. Bütün Milli Görüşçüler için de yeri farklıdır. Çünkü bizleri şuurlandıran, bizleri Milli Görüş davası ile tanıştıran merhum liderimizin doğduğu yer olması hasebiyle Sinop'a stratejik olarak, manevi olarak son derece büyük önem veriyoruz. İnşallah ikinci 40 yılda, birinci 40 yıldan daha da farklı olarak, birinci 40 yılın daha da fevkinde Yeniden Refah Partimize Mili Görüşümüze Sinoplular destek vereceklerdir. Erbakan Hocamızın 40 sene ekmiş olduğu tohumların meyvesi inşallah ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi olarak Sinop’ta da toplanacaktır” şeklinde konuştu.

Erbakan, ilk defa Sinop’ta bu kadar kalabalık bir kongre yapıldığını sözlerin ekledi.

